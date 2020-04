Hora Pico Todo el día

El doctor Peter Gilbert afirmó que sería un momento propicio para aprovechar la agricultura nacional y así poder vender lo nuestro. Sin embargo, enfatizó que se deben de hacer las cosas como correspondes y estructurar correctamente las huertas.

“Las huertas funcionan si son bien estructuradas, primero hay que hacer si o si con invernadero ya no más a cielo abierto. En este momento ya se usa la agricultura vertical. Hasta las calabazas ya se pueden hacer por sistema hidropónico. Hay una colonia japonesa que no tiene ningún solo producto importado, tienen de todo, todo el año y es nacional. Se puede hacer pero hay que cambiar el chip. Hay que usar la tecnología y el Misterio debe aplicar el crédito agrícola. No todos los invernaderos son iguales, no vendan eso”, explicó.