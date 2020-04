Zona Franca Todo el día

El diputado Carlos Rejala dijo que Paraguay tiene la tecnología y el dinero suficiente para ser mejor en Salud pero que el problema es la corrupción. "Paraguay puede ser otra cosa, este Paraguay que conocemos no es el que tiene que ser: sobra la plata pero por corrupción estamos así", sostuvo.

«Nosotros no debíamos estar como estamos, no debíamos necesitar a ningún carguero, se robó por mucho tiempo. Nacemos con el chip de que el Paraguay es así no más luego y no es así y realmente por corrupción no más estamos así porque dinero sí hay. Los mecanismos de transparencia del gobierno deben funcionar, el caiga quien caiga debe ser verdadero y no selectivo», agregó.

Sobre el caso de Del Pilar Medina dijo que desconoce qué podrá pasar ya que está abocado en otras tareas legislativas.