El presidente de la República, Mario Abdo Benítez anunció que desde este miércoles iniciarán los pagos del programa Pytyvõ que beneficiará a unos 280.000 trabajadores que van a recibir un aporte del 25% del salario mínimo.

Abdo comentó que Hacienda ya transfirió US$ 100 millones para IPS que deberá destinar al sector formal para cubrir el subsidio temporal y salud de sus aportantes. A la vez destinarán US$ 20 millones para el programa de Adultos Mayores donde se beneficiará a unas 200.000 personas y por ultimó refirió que otorgarán US$ 10 millones para el programa Tekopora que beneficiará a unas 160.000 familias.

Abdo sobre el Programa Pytyvo: «Este programa se ha desarrollado en una semana. Podemos anunciar que hoy empiezan las transferencias. Unos 2800 beneficiarios van a recibir el aporte de 540.000 guaraníes» .

«Queremos anunciar que hoy el Ministerio de Hacienda transfiere 100 millones de dólares al IPS. Hoy también se transfieren 20 millones de dólares a los beneficiarios de adultos mayores y 10 millones de dólares para beneficiarios del programa Tekopora. Esto va a impactar directamente en los sectores más afectados. En total son 230 millones de dólares de dinero para la contención social. Va a impactar a 1.200.000 personas», indicó el mandatario.