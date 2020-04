Mirando Lejos Todo el día

El embajador de la República de China (Taiwán), Diego L. Chou reiteró que Taiwán le había advertido a la OMS, dirigida por Tedros Adhanom Ghebreyesus, que un virus desconocido provocaba una neumonía atípica. "Habían siete casos de neumonía atípica, los tenían aislados. El 31 de diciembre ya se sabía y China (Continental) ocultó esa información. Autorizaron la realización del año nuevo donde se junta mucha gente a pesar de saber que el virus desconocido se transmitía de persona a persona", contó.

«Cuando nuestros médicos regresaron a Taiwán comenzamos las medidas, sabíamos que era un virus atípico. De inmediato se creó el centro sanitario de comando. Tuvimos seis muertos en Taiwán, la cifra más baja en Asia. El gobierno dio una alerta muy temprana a nuestro pueblo y comenzó los preparativos para enfrentar al virus»

«La OMS reconoce a Taiwán como una provincia de China Continental, por eso no somos parte de la Organización. Ellos insisten en no haber recibido nuestro aviso. El virus del SARS también fue proveniente de China y sin embargo cuando recurrimos a la OMS no hubo respuestas»

Taiwán reveló los correos que le envió a la OMS en diciembre alertando sobre la epidemia del coronavirus

El 31 de diciembre de 2019, Taiwán envió un correo electrónico al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informando a la OMS sobre la «neumonía atípica»