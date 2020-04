La oyente Lucila Bogado reclamó que en el Chaco no reciben ayuda de las autoridades y que la gran mayoría de los ciudadanos de la zona son jornaleros, por ende debido al paro obligatorio de actividades para evitar la expansión del coronavirus se vieron afectados para reabastecer los suministros alimenticios en sus hogares.

“Aca esta desastre la situación. Hay hambre ya. El Gobierno no se acercó de ninguna manera. Hay un señor de acá que procura por nosotros pero no consigue nada. Yo soy hipertensa pero no conseguimos ni remedios, es lindo nuestro Centro de Salud pero no tenemos nada», manifestó.

Bogado indicó que su número telefónico es el 0981.879.649 para las personas que quieran comunicarse con ellos y que deseen asistirlos.