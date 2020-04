El doctor Horacio Galeano Perrone dio un panorama completo sobre la situación que está viviendo el país a causa de la pandemia del coronavirus. Indicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe actuar para que la economía no caiga por completo, y tiene tiempo de ser el “gran gestor” de la situación difícil. Se debe salvar la salud y la economía ya que “el uno sin el otro no camina”.

«Si no tenemos: 1 prudencia, 2 Patriotismo y 3 honestidad, este tema puede ser una cuestión muy delicada. Nosotros no podemos vivir dándole de comer, podemos dar esos quinientos mil que se dio ahora una vez, lo de IPS medio salario una vez, esto va a aguantar abril y aguantar un poquito más, pero nosotros – yo no quiero profetizar- allá por mayo o junio no estamos en condiciones, no somos una economía saludable”, refirió.

“Marito tiene que actuar con mucha madurez (…) El campo de maniobra de él es de muy pocos meses, es decir, nosotros tenemos en estos momentos a ministro Mazzoleni un poco así como la persona más respetable, etcétera, pero va a caer toda la estantería cuando venga la parte económica sería”, subrayó.

«Marito está al mando del comando, están todos los copilotos, etcétera, etcétera, tienen tres a cuatro meses de capacidad para maniobrar y él tienen que salvar dos cosas: tienen que salvar el avión y tiene que salvar a los pasajeros, difícil tarea.

«Por eso esa disyuntiva, ¿qué salvamos primero. lo económico o la vida? Las dos cosas hay que salvar, tenemos que salvar la vida y tenemos que salvar la economía. Es adverso y reverso, son dos caras de una misma moneda”, manifestó.