Javier Arce, compatriota varado hace dos meses en Buenos Aires, Argentina, comentó la difícil situación que viven muchos compatriotas en el vecino país. Dijo que muchos están abandonados por el Estado. Piden al Gobierno que haga un plan de contingencia para repatriar a los más de “2019” que están en condiciones difíciles por la pandemia. “Qué le cuesta al presidente o a sus asesores hacer oído a las necesidades de su pueblo, es un pueblo los que están en el exterior”, expresó.

“Desde la semana pasada me empecé a interiorizar con mucha con muchos compatriotas que están en la misma situación, llamé varias veces a la embajada y al consulado y no hemos podido tener respuestas (…) La situación ahora ya está desesperante porque la gente no tiene para comer; muchos se fueron echados de sus alquileres porque vinieron por un tiempo definido nomás por cuestiones de estudio, de salud. Entonces el día de hoy hay un grupo de paraguayos totalmente abandonado por el Estado paraguayo y la Embajada y el Consulado no pueden hacer nada porque la orden viene de allá”, mencionó.

“Me gustaría que tengan un plan de contingencia para los extranjeros que están abandonados por los políticos en el interior, Argentina por ejemplo repatria a sus connacionales”, indicó.

“Es desesperante la situación cuando uno empieza a interiorizarse de paraguayos que están en extrema necesidad acá. Y lo más indignarte es ver que propios paraguayos en nuestra madre tierra tan sufrida, están rogando que estos paraguayo que están en el exterior no vayan allá por un temor, para mí es exagerado”, lamentó.