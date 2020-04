Franja Roja Todo el día

Todo el día Humberto Rubin

Humberto Rubin Facebook

Facebook Twitter

Blanca Avalos, miembro de la OTEP, expresó que encuentran bastantes inconvenientes con las clases virtuales y las plataformas. Refirió que entre los obstáculos serían que la página virtual ‘colapsara’, que muchos alumnos no pueden acceder a un dispositivo electrónico ni a internet.

“Si nosotros vamos a cerrar los ojos a la necesidad de la gente vamos a decir ‘este virtual vamos a hacer’ y los que no pueden acceder ¿Qué va a pasar? Porque mucha gente pobre no accede al internet, no tienen teléfono. Muchos problemas hay en relación a la plataforma virtual, se colapsa”, manifestó.

“A nosotros eso (clases virtuales) nos preocupa bastante porque esta situación que estamos viviendo a nivel mundial es una experiencia única seguramente, en una crisis y en una guerra contra una enfermedad para salvaguardar a nuestra población y por otro lado como defender la educación y como hacer que los alumnos no pierdan este año y hacer que eso valga la pena”, señaló.