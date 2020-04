Zona Franca Todo el día

El gobernador del departamento de Amabay, Ronald Acevedo negó que haya atropellado a militares que cavaban zanjas para evitar el paso al lado brasilero en el marco de la emergencia sanitaria. Dijo que los militares no informaron del operativo a las autoridades de la localidad, por lo que generó ronchas. Además, señaló que los comerciente están en “pie de guerra” y es él quien los está atajando. Piden flexibilidad para los trabajadores que tienen sus puestos en el vecino país.

Señaló que no recibió ninguna comunicación del operativo y fue consultado por autoridades de Mato Grosso Do Sul, pero el mismo no pudo responder porque estaba en desconocimiento. “Nosotros quedamos mal ante el Brasil”, expresó. Además, negó que haya atropellado a los militares para abrir la frontera, «en ningún momento».

“Yo lo que dije fue que está mal eso, que por lo menos tenía que comunicar a las autoridades para que nosotros podamos fundamentar también a la gente del Brasil por qué se está haciendo, ya que no hubo ni Cancillería, Ministerio de Defensa se comunicó conmigo que soy el gobernador representante del Ejecutivo, nadie se comunicó conmigo y yo no sabía qué respuesta darle a ellos y entonces me quedé como tonto, como si fuera que no sé qué es lo que pasa en mi departamento y eso me molestó”, manifestó.

El gobernador dijo que piden que se flexibilice el paso de las personas que trabajan en el lado brasileño y que se implementen protocolos sanitarios.

Refirió que se comunicó con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, donde le manifestó que “se nos va a ir de las manos” y le pidió solución porque los comerciantes “están en pie de guerra”, porque están desesperados con la crisis generada por la pandemia,