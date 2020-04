Mirando Lejos Todo el día

El empresario Bruno Turrini planteó una mesa de diálogo con la ANDE sobre el pago de potencia reservada para las industrias y que se cobre netamente el consumo de la energía eléctrica durante el tiempo de crisis por el coronavirus ya que aseguró que bajó considerablemente el uso de la misma tras el cierre temporal de las empresas por la cuarentena sanitaria.

«Vamos a pagar por la potencia contratada y por el consumo a pesar de tener un consumo de dos días, porque dos días no más trabajamos. Pedimos a la ANDE una mesa de diálogo para que nos habiliten un tarifario de uso. Ahora no estamos trabajando porque el gobierno lo dice, no es que nosotros no queremos e igual nos están cobrando», dijo.