El comisario Benito Ramírez, de Investigación de Delitos de la Policía Nacional dijo que fueron a buscar de su casa a Don Rafael y lo llevaron a la sede de Investigación de Delitos donde supuestamente confesó que mintió sobre la denuncia de agresión y robo de dinero y de sus productos. El comisario aseguró que constataron que el mismo no retiró sus chipas de su distribuidor ese día y que el circuito cerrado demuestra que los efectivos policiales no estuvieron en el supuesto lugar del hecho.

«Pudimos constatar que no ocurrió tal hecho. El señor manifestó que dijo eso por la desesperación económica que esta pasando. Tenemos que mirar el lado humanitario», afirmó el comisario.

«Esta mañana hicimos contacto con él. Él no retiró las chipas de donde solía retirar. Hicimos un recorrido de lo que hizo el chipero, no es que decimos no más. No hay evidencia del circuito cerrado, todo eso se está llevando al Ministerio Público, ya se le comunicó al fiscal del caso y pidió que se le remita la documentación», agregó.

Con respecto al interrogatorio realizado por la Policía esta mañana en la sede de Investigación de Delitos, el fiscal Nelson Ruíz, encargado de la investigación había manifestado que interrogaron al señor sin avisar previamente al Ministerio Público.