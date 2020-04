El ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González indicó que las fronteras siguen cerradas y que solo ingresarán del exterior connacionales en situación de vulnerabilidad y deberán cumplir con la cuarentena sanitaria.

Reiteró que las fronteras están cerradas, el pedido del Gobierno a las personas que no reúnen los requisitos es que no traten de ingresar, las mujeres y los niños siguen teniendo prioridad. “Cada caso que llega nosotros sabemos, hasta sabemos qué dicen, no todos están en situación de vulnerabilidad”.

El embajador recordó que este miércoles ingresaron al país 156 connacionales provenientes de Estados Unidos de América en situación de vulnerabilidad. Y explicó que el grupo mayoritario fue a la Academia Militar, todos tienen las comodidades. Añadió que se tuvo que prever otro lugar, como el Comando Logístico, a ese lugar fueron 22 connacionales quienes llegaron anoche. Y un tercer grupo con síntomas respiratorios fueron llevados a un centro específico para esas circunstancias, además de otras personas que fueron autorizadas ir a sus domicilios con seguimiento del ministerio de Salud, personas con enfermedad de base o mayores de 60 años.

“A los que no reúnen las condiciones pedimos que aguanten más, es una situación extraordinaria que estamos viviendo.Aquellas personas que no reúnan las condiciones, no vengan, no se expongan. Las mujeres y los niños siempre tendrán prioridad», refirió.