Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

Facebook Twitter

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo refirió que unas 5.716 empresas comunicaron la suspensión de contratos de trabajo durante la crisis sanitaria, de los cuales el 79% son Mipymes, entre ellas restaurantes , hoteles, turismo, pequeños comercios, talleres, universidades, empleo doméstico y otros

“Hasta ahora ya presentaron 5.716 empresas, el 79 % son Mipymes y la gran mayoría de sectores muy afectados. Desde ayer empezaron a aumentar los centros educativos y universidades”, señaló.

“Siempre es más beneficioso para el trabajador retener el vínculo laboral y que este suspendido nada más. Es decir, que este dormido su trabajo pero su vínculo laboral este activo, lo que pasa es que este trabajador no recibe la totalidad de su salario durante los meses suspendidos pero no está despedido. Hay muchos empleadores ahora que despiden y no están pagando la liquidación porque la situación está muy mala y no tienen para pagar una liquidación”, explicó.

"Tenemos 10.000 personas despedidas en los últimos dos meses. Tenemos más de 5.700 empresas con suspensión de contrato" ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo@PelusaRubin @wilianDominguez #HoraPico #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) April 23, 2020

Bacigalupo instó a los empleadores a que no rompan el vínculo laboral con los trabajadores, que en caso que ya no puedan sostenerlos que comuniquen a la institución para poder solicitar a IPS una compensación para los funcionarios suspendidos.

“El mensaje serio del Ministerio de Trabajo es no despidas, hoy si te cuesta sostener suspéndelo, presenta ante el Ministerio e IPS le va a pagar una compensación económica pero no les despidas, aguanta”, sostuvo.

Ministerio de Trabajo, puso a disposición una Plataforma Electrónica y un equipo de 40 profesionales que asesoran a las Empresas y actúan en cada una de las etapas de dicho proceso a fin de enviar con celeridad los listados a IPS, para el pago de las compensaciones previstas por la Ley de Emergencia para los trabajadores formales.