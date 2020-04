Santa Revolución Todo el día

El titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), Alberto Sborovsky aseguró que el único faltante que se observa en las góndolas de los supermercados sería la de los desinfectantes de industria nacional ya que están en trámites con la DINAVISA. Señaló que el abastecimiento en los supermercados se encuentra en excelentes condiciones.

“Puedo decir que a 46 días de empezar la cuarentena no hubo desabastecimiento, la cadena logística no se cortó, se hizo un trabajo increíblemente bueno entre los departamentos comerciales de nuestros supermercados con los proveedores, hubo mucha sensatez para tratar de agilizar las entregas. Puedo decir que en el primer mundo vimos góndolas vacías y en Paraguay no, las familias que se acercaron a los supermercados encontraron los productos que se fueron a buscar”, señaló.