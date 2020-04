Entre Paréntesis Todo el día

El abogado Eduardo González, apoderado del Partido Colorado y que además forma parte del equipo de Honor Colorado, manifestó que el caso que involucra al empresario Karim Salum y a la Fiscala General del Estado solo salió a la luz para desviar la atención de la ciudadanía y resaltó que, conforme a las investigaciones, no hubo ningún tipo de violación de la cuarentena por parte del mencionado hombre.

«Lo que se quiere hacer es tergiversar y se quiere aprovechar la situación para ir hacia otro lado, sin orden judicial una persona fue privada de su libertad, hubo irregularidad en el procedimiento. Me parece que este no es motivo para un juicio político, no es tampoco el momento, el oficialismo tiene un gran equipo comunicacional que sabe como desviar la atención», expresó.