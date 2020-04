Zona Franca Todo el día

El licenciado Raúl Aguilera, titular del Consejo Directivo de la Aneaes manifestó que de unas 54 universidades aproximadamente 20 se encuentran realmente en buenas condiciones para operar y ofrecer educación a distancia a través de plataformas virtuales en tanto dure la crisis sanitaria debido al coronavirus.

“Si hablamos de universidades que están óptimas de acuerdo a los reportes y a los informes de autoevaluación que llegan aquí a la agencia de 54 universidades estimativamente 20 están en muy buenas condiciones, inclusivamente tienen autorización de parte del Cones para el funcionamiento. Hay un grupo de universidades pequeñas que toda su historia lo realizaron en forma presencial, no se prepararon para este gran giro y son 15 más o menos”, señaló.

¿Impacta en las universidades la decisión de no tener clases presenciales en las escuelas y colegios?

“Impacta porque si yo fuese rector no me arriesgaría a convocar masivamente a los estudiantes sin tener la seguridad de un equipamiento que garantice la bioseguridad del estudiante. Nuestras salas no son muy amplias, son un poco limitadas de espacio”, indicó Aguilera.