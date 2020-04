Hora Pico Todo el día

Luis Ramírez, miembro de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas aseguró que el Gobierno no respondió a la solicitud de un subsidio para todos los docentes del sector privado en la educación. El monto planteado era una suma aproximada de 20 millones de dólares.

“Eso va a para salarios no más, la escuela va a cubrir sus gastos fijos y los padres van a tener un descuento real e importante. No paso nada con ese pedido, el Gobierno no escucha, prácticamente lo que hoy sentimos es que no tienen interés en hacer nada. Fuimos a una mesa y pusimos cinco posibilidades y hasta hoy no tenemos respuestas, no sabemos si sí o no, nada. Por eso decimos no hay interés porque no nos respondieron, por lo menos si nos decían no, pero hoy llega fin de mes, los colegios no saben qué hacer”, explicó.

Ramírez refirió no estar de acuerdo con el receso escolar ya que considera que sería un ‘perjuicio enorme’. Acotó que en todo caso se debía de haber realizado de manera contraria: durante los padres estén con los niños hacer el ‘párate’ y no ahora que los padres volverán a sus actividades laborales.