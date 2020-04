Zona Franca Todo el día

La diputada Celeste Amarilla criticó duramente a las empresas que importaron los insumos médicos para la protección de personales de blanco ante el coronavirus. Indicó que "todos están involucrados", y ante la presión decidieron rechazar los insumos hospitalarios.

“Quien lo que es Justo Ferreira, porque tiene tanto poder, porque vende todo lo que quiere a Salud. Metimos otra denuncia contra de él porque había sido que también a Salud también le estaba vendiendo medicamentos oncológicos no certificados por Paraguay, que traiga de la India y los productos de la India Paraguay no autoriza (…) Entonces ellos para evitar que les pillen eso falsificaban la factura de una empresa de Brasil y la empresa de Brasil dijo ‘no, esta no es mi factura, me están falsificando’”, dijo la legisladora.

“Y esos medicamentos oncológicos se le estaba dando a los pacientes con cáncer, quién sabe si ya no murieron algunos por culpa de esos medicamentos que nos sirven, hijos de puta, no saben lo que es tener un paciente con cáncer, hijos de puta, ojalá les toque tomar su propia medicina”, refirió.

«Hijos de puta lo que me queda decirles, ladrones y coimeros les queda de piropo», expresó.

Señaló que es una “porquería” los insumos llegados de China para la protección de los médicos ante el coronavirus. Mencionó que al presentar una nota para ingresar al parque sanitario para revisar los lotes de insumos, “rechazaron lo que vino. Están todos metidos” criticó.

Recordemos que las empresas adjudicada para importar de China los insumos médicos fueron Insumos Médicos SA y Eurotec SA. La adjudicación se hizo por vía de la excepción. Entre los equipos que se tenía que trae estaban: mascarillas quirúrgicas, protectores faciales y oculares, trajes de protección (mamelucos) y camas para pacientes.

Indicó que a René Fernández, ministro de la Secretaría Anticorrupción le había mencionado que había algo raro antes de la llegada de los equipos de bioseguridad, pero el mismo le respondió “’no, no, no, se puso Gobierno Nacional porque esto, no sé qué, porque lo otro’”.

Además, se refirió a la etiqueta que tenían los lotes de insumo y dijo que «no es cierto» que el pliego de bases y condiciones pedía el logo del Paraguay. “El pliego pedía ‘uso exclusivo prohibida su venta, exclusivo del Ministerio de Salud’, eso pedía”, indicó.

Asimismo dijo que el logo del Gobierno Nacional pudo haber permitido traer contrabandos con los insumos. “No sabemos si vino drogas, armas, perfumes fideos, maquillajes, de contrabando, lo sabemos”, dijo Celeste.