El intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, Miguel Prieto explicó que prevalecen en la institución unos 2000 funcionarios de la "Era Zacarías" y que constantemente notan que hay sabotajes en algunas áreas. Esta mañana la Comuna fue allanada por denuncias de compra irregular y sobrefacturación de insumos médicos y kits de alimentos.

«Nuestro gobierno, a reventar contrató 300 funcionarios, esos son de nuestra era. De los 2300 funcionarios, 2.000 son de la era de los Zacarías y 300 son los de nuestro equipo político. Nos damos cuenta de que constantemente hay sabotajes en muchas áreas», dijo.

Continuó ejemplificando que en la Unidad Operativa de Contratación (UOC), que es un área «extremadamente técnica», donde no se pueden hacer cambios sin conocimiento, suelen notar muchos errores.

«No se trabaja como debería y es difícil acusar a una persona que es muy buena en lo que hace, y yo no mas, no me voy a dar cuenta pero cuando ocurre, ahí sí. Ahí el 99% son de los Zacarías, solo la directora es de nuestra era y nos dice que se siente muy sola», relató el intendente.

Agregó que hay otras unidades con problemas similares, donde también pareciera que los funcionarios hacen «brazos caídos».

Este martes agentes del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la Municipalidad de Ciudad del Este por la presunta compra irregular y sobrefacturación de insumos médicos y kits de alimentos. Los fiscales intervinientes eran Manuel Rojas y Hermenegilda Cubilla, quienes fueron acompañados por la Contraloría.

“Son denuncias presentadas por el concejal Celso Miranda que al fin y al cabo terminaron en esto, nosotros ya habíamos enviado en su momento lo que respecta a las denuncias y aun así el Ministerio Publico vino a cotejar si los documentos son reales. Eso ya quedó en poder de la Contraloría ya que son los profesionales capacitados que van a estar auditando punto por punto”, señaló.