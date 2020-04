Hora Pico Todo el día

El viceministro de Salud, Julio Rolón refirió que no se debe de asociar el avión carguero de insumos médicos con la cuarentena, sostuvo que aquella persona que lo relaciona con la planificación tiene malas intenciones. Aseguró que desde un principio se encuentran evaluando más compras para prever algún imprevisto.

“Acá lo que no hay que instalar es que la cuarentena y toda la planificación se hizo en base a lo que venía en el carguero. Nosotros venimos haciendo compras desde el principio y venimos llevando adelante procesos administrativos. No es que nosotros nos quedamos a ver en el cielo el aterrizaje del avión para planificar todo eso y eso no se debe de instalar y el que quiere instalar esa manera tiene malas intenciones”, manifestó.

Rolón indicó que si la gente quiere asociar el carguero con la cuarentena esta errando desde el punto de vista analítico ya que aseguró que toda la planificación de la cuarentena inteligente no gira en torno al carguero. “Muchas veces es más fácil tirar mierda en el ventilador y no acercarse a la persona a preguntarle que está haciendo”.

“Si bien es importante, porque yo no voy a negar la importancia de todo lo que quisimos comprar no es el pilar por cual descansa toda esta planificación. Esta semana vamos a adjudicar el llamado más importante, que es por valor de 85 millones de dólares que también se hizo por la vía de la excepción con difusión posterior y que tuvo la participación de 25 empresas pero no todos se presentaron en todos los ítems”, señaló.

El viceministro explicó que los insumos médicos del llamado 36 fueron rechazados porque las mascarillas no eran de la marca estipulada, los overoles se rechazaron porque las especificaciones técnicas no correspondían y las camas tampoco coincidían con las especificaciones técnicas.