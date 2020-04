Zona Franca Todo el día

El diputado Carlos Rejala comentó que no pudieron acceder a su correo electrónico ni a su whatsapp ya que aseguró que contaba con el mecanismo de seguridad habilitado para ambas cuentas. El Ministerio Público confirmó que procedieron a la detención de dos sospechosos de haber clonado los números telefónicos del legislador y de dos comunicadores.

“Estos delincuentes cibernéticos pidieron con una identidad falsa quitar el chip de una operadora y colocaron en otro teléfono. En whatsapp hay una verificación de dos pasos y yo por obra de Dios tenía esa verificación de dos pasos al igual que mi email, no pudieron entrar en mi caso, intentaron de varias formas y no pudieron, pero creo que el de Clari y Jorge si chuparon los datos”, manifestó.

"Nuestra seguridad, imaginate como trabaja la mafia. Extramadamente vulnerables estamos a cualquiera le puede pasar" diputado Carlos Rejala. @PaloRubin #ZonaFranca #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) April 28, 2020

“Nosotros destapamos la olla un día y después de dos o tres días yo estaba chateando en un grupo de diputados y de la nada se borra todo mi whatsapp como si fuera que desaparece, ahí empiezo a verificar y entonces yo digo ‘acá me están hackeando’ miró la antena de telefonía y no tenia señal. Llamó a la operadora me dijeron que se quito un chip nuevo y entonces me dice que si yo no soy será otra persona y le digo que bloquee la línea”, señalo.