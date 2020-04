Hora Pico Todo el día

El viceministro de Salud, Julio Rolón explicó que los insumos médicos del llamado 36 del carguero proveniente de China fueron rechazados porque las mascarillas no eran de la marca estipulada, los overoles se rechazaron ya que las especificaciones técnicas no correspondían y las camas tampoco coincidían con las especificaciones técnicas solicitadas.

“Nosotros estamos obligados a cumplir lo que dice el contrato. Pasó que se presenta el primer contingente que son las mascarillas, se revisa, hay una parte formal que son los documentos que implica revisar la marca y se constata que la marca no coincide con la marca que figura en el contrato. Se ven las especificaciones, sí corresponde pero cuando uno de los dos no coincide, se rechaza y se comunica a la empresa y tienen un tiempo para corregir. Luego están los overoles o mamelucos y se constata que no corresponde a las especificaciones, el problema era que el nivel de protección era uno y nosotros pedimos tres. Las camas vienen y evalúa el equipo técnico y nos dicen que no corresponden”, expresó.

“Las camas tenían que ser con tres articulaciones y vinieron con dos, tenía que ser con colchón y vinieron sin colchón. No podemos admitir si no coincide en un 100% con lo que dice la base y el contrato. Son cuestiones administrativas que para insumos estratégicos es una rutina, no crean que es la primera vez que se rechaza esto siempre ocurre, porque las empresas a veces manifiestan que no pueden traer la marca que dijeron, se comprueba que realmente es así , presentan toda la documentación y se procede al cambio y a la verificación de la marca”, manifestó.

Rolón refirió que la Ley permite cambiar o modificar los productos rechazados. Desde el momento de la notificación tienen 48 horas para reponer y si pasan ese lapso comienzan a aplicar las multas. Insumos Estratégicos va a determinar el tiempo y a partir de ese lapso si no cumplen se realiza una última intimación y posteriormente el proceso de recisión de contrato.