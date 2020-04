Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Hugo Rubin y Maricel Thomen

Hugo Rubin y Maricel Thomen Facebook

Facebook Twitter

El senador Martín Arévalo sostuvo que la Fiscalía debería de intervenir e investigar las denuncias que se efectuaron en contra de la parlamentaria Lilian Samaniego tras vincularla con el supuesto negocio de insumos y equipos médicos que fueron adquiridos por el Ministerio de Salud debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

«Yo no entiendo porqué la Fiscalía no entró ya a hacer una investigación de oficio ante las denuncias. Eso es raro, muchas veces la Fiscalía amenaza a la población que si cobra los G. 500.000 por la ayuda social de que se le va a meter a la cárcel, sin embargo en esta situación no actúa de la misma manera», señaló.

«Yo creo que la Fiscalía tendría que haber iniciado una investigación de qué hacia esos instrumentos en esos lugares. Más todavía teniendo en cuenta que es una parlamentaria. Lo que corresponde es que investigue, esa es la verdad de la cosa, que investigue y que pueda dilucidar que hacia esos instrumentos médicos en ese lugar», refirió el legislador.