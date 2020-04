Miguel Amarilla, de la Asociación de Mipymes, manifestó que hasta el momento el Banco Nacional del Fomento y las otras instituciones no inyectaron los fondos para garantizar los créditos que el Gobierno habían anunciadohace semana atrás. "No avanzamos nada, no pasó de ser mero discursos", expresó. Asimismo lamentó el desempleo masivo que se está generando por la falta de recursos de este sector empresarial.