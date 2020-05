Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

Juan Gallardo, el representante legal de Fabián Martí sostuvo que hay intereses políticos de por medio que involucran a su cliente en el caso de la clonación de las líneas telefónicas de dos periodistas y un diputado. Este jueves Martí se presentó en la Unidad de Delitos Informáticos.

“No sé de cual clan Ferreira le involucran. Él no tiene ningún antecedente penal. Nosotros vamos a colaborar en todo. Bordón tiene que demostrar lo que dice. Queremos que la Fiscalía haga correctamente su trabajo, tenemos plena confianza. Siempre hay algo político, hay que entender que pertenece a un movimiento del Partido Liberal y esta como presidente del Tribunal Electoral Independiente, absolutamente hay algo político. Quiero aclarar muy bien que a él no le contrato nadie y nadie le contrató a él. Le ofrecieron un servicio y quedó en eso, fue por parte de Bordón hace unos días y después ya no se volvió a comunicar con él nunca más”, señaló.