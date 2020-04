Las Primeras noticias Todo el día

El comunicador Édgar Chilavert, manifestó que la fiscala Karina Sánchez se basó en chismes y rumores para acusarlo del supuesto caso de abuso sexual a una menor, del cual fue declarado inocente este miércoles. Según sus declaraciones, iba a utilizar la fotocopia de mensajes de un messenger falso para que pese es su contra una pena de 18 años y 4 meses. Cabe recordar que estuvo preso por 1 año y 8 meses.

Contó durante su estadía en la cárcel de Concepción y posteriormente en la Agrupación Especializada fue víctima de tres atentados y que hasta la fecha sigue recibiendo amenazas.

Mencionó que el incidente en la Agrupación Especializada fue el que más susto le generó y que el atacante guardaría nexos con un concejal de Concepción al cual denunció por lesión de confianza y tráfico de influencia a la Fiscalía.

«Este asaltante estuvo en mi pabellón y el domingo pasado cuando se estaba haciendo una cena en la celda de un amigo entró raudamente en la habitación y me dice que me conoce y que el primer día ya me tenía que matar. Cuando se iba abalanzar sobre mi un Policía, Gustavo Florentín, se le tira encima y le aparta de mi. Su nombre es Richard Martínez, es un peligroso asaltante», contó y responsabilizó del incidente a la familia Urbieta.