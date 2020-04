Zona Franca Todo el día

El doctor Felino Amarilla se refirió a la conferencia de prensa que dio este miércoles el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, donde explicó lo relacionado a los insumos hospitalarios rechazados. Dijo que dio la impresión de que Mazzoleni estaba en desconocimiento o “estaba tratando de proteger a algún sector de su unidad de contrataciones”. Agregó que si no se mediatizaba el caso de los insumos traídos de China, “podía haber sido aceptado tranquilamente”.

“Mazzoleni en su conferencia de prensa de ayer quiso explicar y me llamó la atención porque él venía teniendo un excelente perfil público de sus apariciones televisivas y periodísticas, y dio la impresión en la conferencia de ayer de que o no estaba conociendo a profundidad el tema o estaba tratando de proteger algún sector de su unidad de contrataciones. Porque es muy evidente de que si este tema del avión de China no cobraba el estado público, el que cobró gracias a las denuncias periodísticas y de los parlamentarios, este conjunto de mercaderías qué fue rechazada, podía haber sido aceptada tranquilamente”, señaló.

“Fíjate que todos lo denunciado por los y las parlamentarias se está confirmando y lo que también se pone en claro es que el mecanismo de contratación del Estado está hecho a favor de los bandidos”, mencionó.

Por otra parte dijo que el presidente tiene la oportunidad de erradicar la corrupción en el país. “El presidente Mario Abdo tiene una brillante oportunidad de pasar a la historia como el hombre que transformó la República del Paraguay”, expresó.

“El grave problema en el Paraguay es la no existencia de la ética en la política y la existencia de una opinión pública que cree que la corrupción corrupción forma parte del ADN paraguayo”, lamentó.

Asimismo vaticinó que nada va a cambiar y la corrupción seguirá si la población sigue votando a los corruptos. «Simplemente tenemos que esperar de que el muerto se asuste del degollado», ironizó.