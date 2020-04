Este jueves 30 de abril a las 19:00 h. llega el tenor paraguayo Jorge Castro con el concierto denominado Jorge Castro and Friends II, grabado en vivo desde el teatro Show Studio 21 de Hilversum, Holanda.

Nde rógape es una propuesta que permite al espectador disfrutar de teatro, música, danza, exposiciones y mucho más, con artistas nacionales e internacionales desde las redes sociales de la DGCT como @CulturaAsu en Facebook.

En la ocasión compartió escenario con Anita Meijer, Petra Berger, Roxeanne Hazes, Sandra kim, Emilia, Anahi Castro, Esther Pierweijer y Lou Prins, donde interpretaron icónicos éxitos como La vie en rose, Granada, Cha cha cha, The prayer, She, With a song in my heart, To all the girls, La vida loca, Nessun dorma, María, La copa de la vida, entre otros. Además de rendir un homenaje a Julio Iglesias con las canciones Manuela, Un día tú, un día yo y Amor, amor.

Jorge Castro nació en la ciudad de Asunción el 9 de marzo de 1959. Inició su carrera en Paraguay donde obtuvo el primer puesto en el concurso de canto Buscando la Voz de Canal 9 (SNT) en el año 1982. El premio consistía en un contrato como artista invitado en dicho canal. Meses mas tarde firmo un contrato con un representante europeo a fin de realizar presentaciones por todo el viejo continente y seguir con sus estudios musicales, iniciando una fantástica carrera internacional.

Tomó clases de música, teoría , solfeo y canto en España, luego en Francia y terminó sus estudios en Holanda. Asimismo tomó clases de masterado en canto en Italia y Estados Unidos. Desde los años noventa es reconocido como el 4to tenor por la Prensa Europea dando en el año 1991 un gran paso en su carrera ganando el concurso de canto The SoundMix Show en el canal RTL4 de la televisión Holandesa con una inolvidable imitación de Luciano Pavarotti interpretando el tema Caruso. Dicho concurso tendría una duración de un año con mas de 2500 participantes en distintos géneros musicales.