El ministro asesor de la Presidencia, Daniel centurión sostuvo que en el caso de un posible juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, “si existen elementos claros, si existen pruebas contundentes, por supuesto que nosotros también vamos a acompañar, pero no de manera superficial, no de una manera contaminada (o) politizada, sino con elementos reales”. Agregó que todos los elementos tienen que ser objetivos y no subjetivos.