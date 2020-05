Hora Pico Todo el día

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo pidió disculpas al gremio de odontólogos. “Creo que se mal interpretó porque fue una pregunta muy relativa a un caso de urgencia de odontólogos”. Explicó que se refería a los casos de una urgencia donde el paciente no pueda asistir a la consulta, podría contar con la atención en su vivienda pero “no como algo habitual”.

«Pido disculpas y las expresiones no fueron las correctas porque creo que se mal interpretó porque fue una pregunta muy relativa a un caso de urgencia de odontólogos», expresó la ministra.

«El periodista lo que me pregunto es qué pasa en un caso de urgencia, es decir una persona que tiene un diente infectado, tiene un frenillo que le está molestando, entonces lo que le dije que esa persona podía ir en caso de urgencia porque los casos urgencia también están exceptos y nadie le iba atajar a un paciente que vaya consultorio; y de última si es que demasiado urgencia o alguien le atajaba en el camino, lo que podía también es contar con ese odontólogo en su domicilio, pero no como algo habitual, sino algo total y absolutamente excepcional por el caso de urgencia; y que los odontólogos en general podían volver según las normas de Salud, porque hay que aclarar que no es el Ministerio de Trabajo que establece las fases de la cuarentena, podían volver a partir del 25 a través de esta apertura de oficinas corporativas», explicó Bacigalupo.