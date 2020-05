Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez

El ministro asesor de la Presidencia, Daniel Centurión sostuvo que antes de plantear un juicio político a la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez se tienen que presentar elementos contundentes para formular la acusación y no presentar el pedido solo con indicios.

Reafirmó que en caso de que se encuentren elementos concretos, seguirán la línea del presidente Mario Abdo Benítez de no apañar la corrupción. “Si existen elementos claros, si existen pruebas contundentes, por supuesto que nosotros también vamos a acompañar, pero no de manera superficial, no de una manera contaminada (o) politizada, sino con elementos reales”, dijo.