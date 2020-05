Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El senador Enrique Riera manifestó que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni tendrá el apoyo si quiere limpiar la cartera a su cargo de la corrupción. Indicó que tiene que hacer lo posible para mantener confianza del pueblo y que controle, ya que aparecieron cosas “raras” con respecto a las mercaderías. “Es casi una súplica al Dr. Mazzoleni que si tiene que limpiar la casa que limpie la casa”, expresó.

«Lo que quise transmitir en este mensaje es que haga lo posible y lo imposible para que no perdamos la confianza en él, el Paraguay necesita estar unido en esta crisis, él es el hombre que simboliza la lucha contra el Covid y todos estamos responsablemente actuando y en este momento dejamos de lado movimientos y colores y me partiría el alma, pero sería tremendamente duro si es que no controla fehacientemente. Se empezaron a ver cosas raras, compras directas muy grandes, no muy claro que la mercadería que llegó sirvió, se perdió tiempo porque las cosas viene de China, que no es precisamente cerca, y se instalaron algunas dudas entonces es es casi una súplica al Dr. Mazzoleni que si tiene que limpiar la casa que limpie la casa», explicó Riera y añadió que tendrá el apoyo.

«Uno firma muchos papeles haciendo preguntas no más ya, ‘hay presupuesto, está admitido por la ley, se hicieron bien los procesos’, generalmente la respuesta del colaborador cercano es ‘sí, no hay problema, ministro, adelante’ y vos le metes el ganso verdad», señaló.