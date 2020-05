Rufino Zapata, abuelo de la niña francesa, Juliette, desaparecida en Emboscada, mencionó que su hija, Lilian María Zapata, en horas de la mañana le refirió que ya no tiene más datos, aparte de los que ya aportó, para brindar a los investigadores en el marco de la investigación. “No puedo decir más porque yo no sé nada papá me dijo”, expresó

«Esta mañana hablé con ella la última vez y me dijo que ella no sabe nada de lo que pasó y lo que ella sabe sigue diciendo hasta ahora, ‘no puedo decir más porque yo no sé nada papá’, me dijo que hasta ahí sabe», refirió.

Sobre la detención de los padres de Juliette, Rufino señaló que “es lo que más o menos estábamos ya esperando estos últimos tiempos en vista a que la niña no se le encontraba”.

Recordó además el hallazgo de las cabras a 10 Km del lugar, con las que estaba jugando Juliette en el momento de su desaparición. Indicó que “se entiende que alguien les alzó y les llevó hasta ahí”, porque no podrían haber ido por medios propios teniendo en cuenta el terreno. Agregó que los animales no tenían hambre ni sed, por lo que llama la atención.

Juliette, de 7 años, desapareció en extrañas circunstancias el pasado 15 de abril en Emboscada. En relación a la causa fueron detenidos tras un allanamiento, los padres de la niña identificados como Reiner Helmut Oberuber (padrastro) y Lilian María Zapata.