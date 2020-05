Hora Pico Todo el día

La fiscala Myriam Rodríguez refirió que los agentes intervenientes no contaban con orden de allanamiento para ingresar a la celebración de una boda realizada en una vivienda en Luque, sin embargo aseguró que la propietaria del domicilio les permitió la entrada.

“No teníamos orden de allanamiento, simplemente nos constituimos y la dueña de casa accedió sin ningún inconveniente a que ingresemos a su domicilio. Se puede teniendo en cuenta la flagrancia de la comisión de un hecho punible”, explicó.

Sobre la toma y divulgación de las fotografías de los invitados de la boda

Rodríguez acotó que no autorizó a la toma de fotografías a los invitados en la boda intervenida por trasgredir aparentemente la Ley de cuarentena sanitaria.

“Esas fotografías no fueron realizadas en la sede del Ministerio Público en mi presencia no fueron realizadas, ese tipo de fotografías no tomamos en el Ministerio Público. Yo creo que probablemente habrán ido a la Comisaría a aguardar la notificación de la audiencia del Juzgado y es ahí donde se pudo tomar esas fotografías. Yo en ningún momento autoricé ni fui parte presencial de la toma de esas fotografías”, señaló.

La agente fiscal Myriam Rodríguez se constituyó en una vivienda ubicada en el barrio 3 de Mayo de Luque, ante una denuncia de que en el lugar se estaría celebrando una boda. Se constató en flagrancia la comisión del delito y dispuso la detención de 14 personas relacionadas al hecho.