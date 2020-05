Zona Franca Todo el día

El doctor José Fusillo, titular de la Asociación Paraguaya de Neumología, refirió que aún faltan ajustes en ciertas aéreas y que lo más propicio hubiera sido implementar la actividad deportiva en la segunda fase de la cuarentena inteligente.

Acotó que desde el punto de vista de neumólogo no es recomendable el horario establecido para que las personas realicen deportes durante la cuarentena ya que en las temporadas de frío podría ser perjudicial para la salud.

“Yo personalmente creo que se debería de esperar un poco más, entiendo que hay mucha gente que hace habitualmente deporte y que necesitaba hacerlo. Pero todavía estamos nosotros con algunas faltas de coordinación en algunas aéreas que creo que se podía ajustar un poco más y probablemente hubiera entrado en la segunda fase. Me preocupa también los horarios que se dieron porque vi que pusieron a los mayores de 60 años desde 6 am hasta 8 am y cuando haga 7 ° sacarle a una persona mayor con ese grado me parece que es imprudente”, señaló.

“Todas esas personas que son del grupo más vulnerable salir con 7° no es recomendable y evidentemente no deberían de salir o esperar a ir más tarde u otro día. Va a chocar con otros problemas respiratorios y debemos de recordar que la neumonía bacteriana es también muy amiga del hombre adulto y genera neumonías que son incluso más fatales que el propio covid. Entonces hay que prevenir que no vayan si hace frio “, manifestó.

Además, indicó que el Gobierno debería de tener un mecanismo en el cual pueda repartir alcohol en gel y mascarillas a las personas situadas en las zonas más vulnerables del país.