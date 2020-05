Franja Roja Todo el día

Víctor Manuel Giménez, conductor de la línea 6 sostuvo que no están dadas las condiciones de la empresa donde operan ya que aseguró que no tienen subsidio para los talleres y las gomerías. Reclamó la falta de cumplimiento de las ocho horas laborales correspondientes y por el salario mensual, aguinaldo y también las vacaciones. “Tenemos retraso de pago de IPS y ahora pagaron un 5 % de la deuda (…) Ellos te llaman y te ‘politiquean’ te dicen si y en la hora de la verdad no hay acción”, indicó.

Por su parte, el propietario de la línea 6, Teófilo Morales acotó que ante la crisis se retrasaron un tiempo en el pago de la planilla del IPS ya que optaron de utilizar ese dinero para pagar por las vacaciones anticipadas a los funcionarios. Refirió que paralelamente a esa acción comunicaron al Ministerio de Trabajo sobre la suspensión de los contratos de un determinado núcleo de trabajadores. “Están esperando hasta ahora que IPS les pague el subsidio que determinó el Gobierno y ellos alegan, me parece a mí maliciosamente, que no están cobrando porque no se había pagado el de febrero, pero antes del fin de mes de abril liquidamos todo y estamos al día”, señaló.