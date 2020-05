Zona Franca Todo el día

El ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Federico González, actualizó la situación de los connacionales que llegan al país. Dijo que 12 buses con compatriotas están listos para volver desde Argentina y que se analiza habilitar albergues en el Chaco porque los anteriormente habilitados ya están ocupados.

El ministro explicó que hasta el momento, 2810 personas que ingresaron que cumplieron las condiciones humanitarias, de salud y por estar en situación de vulnerabilidad y que a diario continúan llegando más compatriotas. «Surgen noticias que no son ciertas. Es cierto lo de la presencia diaria de nuestros connacionales en el Puente de la Amistad. A todos se los envía a los refugios con mucho esfuerzo. A la mañana siguiente, ocurre los mismo», dijo.

Con respecto al joven que se escapó del albergue de CDE aseguró que el mismo no fue sometido a la prueba del Covid, por lo que no se puede confirmar si tiene o no el virus.