El Ministerio de Defensa de Israel comunicó que el Instituto de Investigación Biológica del país (IIBR) completó exitosamente la fase de desarrollo del tratamiento de anticuerpo contra el Covid-19. Según el anuncio de los científicos, el anticuerpo será ahora patentado y luego se dirigirán a compañías internacionales para producirlo en cantidades industriales.

«En los últimos dos días, el Instituto Israelí de Investigación Biológica (IIBR), ha completado un desarrollo científico innovador, determinando un anticuerpo que neutraliza el #Coronavirus (SARS-COV-2)

3 parámetros clave:

1. El anticuerpo es monoclonal, nuevo y refinado, y contiene una proporción excepcionalmente baja de proteínas dañinas.

2. El anticuerpo tiene la capacidad de neutralizar al Coronavirus

3. El anticuerpo fue probado específicamente en el Coronavirus agresivo

El IIBR sería la primera institución en lograr un avance científico que cumple los tres parámetros antes mencionados simultáneamente.

In the past two days, the Israel Institute for Biological Research (IIBR), has completed a groundbreaking scientific development, determining an antibody that neutralizes the corona virus (SARS-COV-2) 1/3 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) May 5, 2020

3 key parameters:

1. The antibody is monoclonal, new and refined, and contains an exceptionally low proportion of harmful proteins

2. The antibody is able to neutralize the corona virus

3. The antibody was specifically tested on the aggressive corona virus 2/3 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) May 5, 2020