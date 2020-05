En comunicación con Radio Ñanduti, el padre biológico de Juliette, Stephan Le Droumaget manifestó en medio de una profunda tristeza que seguirá luchado para descubrir la verdad acerca de su hija que desapareció en Emboscada. Agregó que es un caso complicado y no sabe que pensar y “la único cosa que yo sé es que mi exesposa ama mucho a mis dos hijas”.

En medio de un profundo suspiro, y a juzgar por el tono de la voz, en medio de lágrimas, el padre biológico de la pequeña Juliette, desaparecida el 15 de abril en Emboscada, expresó: “después de más de 15 días yo me siento vacío, yo no tengo más energía y yo voy a seguir luchando por encontrar, por lo menos, descubrir la verdad, pero es un caso complicado y yo no sé qué pensar hasta ahora, la única cosa que yo sé es que mi exesposa ama mucho a mis dos hijas, de eso no hay dudas”.

Recordó que días antes de la desaparición de su hija Juliette, recibió un video de la misma dando alimento a las cabras. Además, mencionó que hablaba con ella tres a cuatro veces por semana, dependiendo de la buena conexión a internet. “Recibí un muy lindo video de ella dando la comida a las cabras, estaba muy emocionado (sic) para mí porque la vi muy feliz de la vida”, dijo el padre de Juliette.

“Juliette hablaba con palabras muy simples, pero por lo menos yo puedo sentir sus sentimientos y ella también puede sentir mis sentimientos”, refirió.

Droumaget mencionó que su hija mayor fue hasta Suiza junto a él por motivos de seguridad. Además, aseguró que se encuentra muy bien. Indicó que aún no ha hablado mucho y que tampoco quieren presionarla, al ser consultado cómo se siente la menor.

Contó que conversó con su exesposa y la misma le manifestó que estaba buscando a Juliette. “Ella estaba traumatizada como yo”, expresó.

