El doctor Shuiji Okinaka sostuvo que los profesionales de salud deben de contar con los equipamientos de protección de bioseguridad para atender a los pacientes contagiados de covid- 19. Acotó que hay médicos que compran los insumos médicos ya que aseguró que no hay la suficiente cantidad de los mismos.

“Si yo tengo que morir que tenga que ser teniendo todas las medidas de bioseguridad y con la convicción de que se hizo todo bien, ese tema de ponernos el mote de héroes y tirarnos al campo de batalla sin rifle y sin bala es absolutamente inaceptable. Así como lo dijo Rossana González si no existen equipos de seguridad la omisión de auxilio en una pandemia no se aplica, si es que uno no tiene los equipos de bioseguridad no tiene que exponer su vida si es que el riesgo es real y si el paciente es realmente positivo. Suena medio cruel decir ‘cómo voy a atender a un paciente sin tener los equipos de bioseguridad’, es mi vida también, yo cuando termino mi trabajo me voy a mi casa y le tengo a mi familia”, señaló.

Okinaka presta servicios en la terapia intensiva de adultos del Hospital Nacional de Itauguá y en la terapia de Cardiocirugía del IPS. “Por supuesto que sí tengo miedo, tengo dos hermosos hijos y una esposa”, indicó.