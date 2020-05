Robert Rodríguez develó hoy que es uno de los directores de la segunda temporada de "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars".

«Estoy verdaderamente abrumado de decir que he tenido el muy raro privilegio de haber dirigido a la estrella más grande del universo», dijo hoy el realizador latino en Twitter junto a una imagen en la que aparecía al lado de Baby Yoda.

La filmografía de Rodríguez incluye títulos como «From Dusk Till Dawn» (1996), «Sin City» (2005), la saga de «Spy Kids» o «Alita: Battle Angel» (2019).

«The Mandalorian» se salvó por los pelos del efecto demoledor que ha tenido el coronavirus en Hollywood y que ha obligado a interrumpir todos los rodajes, ya que, afortunadamente para los fans de «Star Wars», la segunda temporada de la serie terminó su producción a principios de marzo y, en principio, su estreno previsto para octubre no corre peligro.

El chileno Pedro Pascal volverá a ser el protagonista de esta nueva tanda de episodios de «The Mandalorian», que contará entre sus nuevos fichajes con la latina Rosario Dawson.

«The Mandalorian» se estrenó en EE.UU. el pasado noviembre como punta de lanza de la presentación de Disney+, la plataforma de «streaming» del gigante de Mickey Mouse.

A diferencia de la controversia que levantaron las dos últimas películas de «Star Wars», «The Mandalorian» cosechó buenas críticas por parte de la prensa y recibió el aplauso de los siempre exigentes fans de la saga.

Además de «The Mandalorian», «Star Wars» tiene más planes para la pequeña pantalla sobre la mesa puesto que está preparando una serie sobre Obi-Wan Kenobi, que encabezará Ewan McGregor; otra sobre Cassian Andor, que protagonizará Diego Luna; y una tercera que contará como cerebro creativo con Leslye Headland («Russian Doll»).

La saga galáctica también confirmó hoy que Taika Waititi («Thor: Ragnarok», 2017; «Jojo Rabbit», 2019) será el director de una nueva cinta de «Star Wars».

Todas estas noticias sobre este universo de ciencia-ficción se deben a que el 4 de mayo es conocido como el día de «Star Wars».

Esta jornada especial se celebra el 4 de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés: «May the Fourth», cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de «May The Force Be With You», la famosa frase «Que la fuerza te acompañe» que popularizaron las cintas de George Lucas. EFE