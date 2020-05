El Ministerio de Salud inició la rescisión del contrato y notificó la situación a la aseguradora con respecto a las pólizas de caución sobre la garantía de anticipo. Las empresas pueden presentar su descargo en 10 días hábiles, lo que será analizado para finiquitar o no la rescisión de los contratos.

La Dirección General de Gestión de Insumos estratégicos en Salud es la autorizada a determinar y aplicar la multa e iniciar la rescisión de contratos correspondiente a las firmas Insumos Médicos S. A. y Eurotec S. A. por incumplimiento de los contratos N° 197/2020 y N° 198/2020, en el marco de la CVE N° 36/2020.

Ambas empresas han incurrido en incumplimiento de las obligaciones pactadas según contratos y son emplazadas para que en término de 10 días hábiles expongan lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 59 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.

La cartera estatal comunica además a la firma Patria S.A. de Seguros y Reaseguros el incumpliendo de ambas empresas, correspondiente al CVE ID 382317, con relación a las pólizas N° 1509003646 y N° 1509003647 (caución/suministro y/o servicio, garantía de adjudicación) y póliza N° 1510000860 y N° 1510000860, (caución/suministro y/o servicio, garantía de caución)

El Abg. Gustavo Irala, Director General de Asesoría Jurídica, indicó que ambas empresas pueden presentar su descargo en plazo de 10 días, para posteriormente evaluar las documentaciones o analizar contrapropuestas sobre la entrega de lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Luego de este análisis se tomará la decisión de rescindir o no el contrato.

Es importante recordar que las empresas entregaron mascarillas que no cumplían con la documentación necesaria, Equipos de Protección Individual (EPI) que no están acorde a las especificaciones, y camas que fueron rechazas por no tener las articulaciones, ni la altura requeridas en el pliego de bases.

📍Salud notifica rescisión de contrato con firmas por incumplir contratos Verificado el incumplimiento de las obligaciones en el pliego de bases y condiciones por parte de las empresas proveedoras Insumos Médicos S. A. y Eurotec S. A. ➡️ https://t.co/iNfFYUE5uA pic.twitter.com/kUUeU8LhFg — Ministerio de Salud (@msaludpy) May 5, 2020

Fuente: MSPyBS