El ministro de Salud, Julio Mazzoleni afirmó que en la reunión entre los Poderes del Estado no se planteó adelantar las fases de la cuarentena inteligente pero sí se informó que Salud ya estableció mesas de trabajo con sectores que no han sido incluidos en la primera fase. Sobre el punto, la ministra Liz Cramer acotó que Salud indicó que se necesitan sí o sí 15 días para realizar una evaluación entre fases. "Previo a eso no se puede tener una fotografía de la situación. Por tanto, eso no era negociable"