El intendente de la Municipalidad de Asunción, Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez manifestó que han mermado los ataques a su gestión luego de que se postergaran las elecciones. "Hablando mal y pronto eran cuestiones meramente políticas, nosotros no entramos en ningún momento en ese juego, en el campo político propiamente dicho y nos dedicamos a la gestión", dijo.

Sobre los ataques que ha recibido la gestión de Rodríguez, el mismo manifestó que “eso ha mermado, yo creo que habrá sido por el tema de la intendencia, el cargo, y ahora que se alargó (las elecciones)… hablando mal y pronto eran cuestiones meramente políticas, nosotros en ningún momento entramos en ese juego, en el campo política propiamente dicho, sino más bien nos dedicamos a la gestión y como siempre dije desde un primer momento, en mi cabeza no estaba el hecho de una campaña política partidaria, más bien una campaña de recuperación de Asunción y recuperación de la confianza de la ciudadanía y por sobre todo que el intendente de Asunción o la autoridad vuelva a conectarse con la gente y que la gente sienta esa conexión y sienta que realmente uno realmente quiere hacer las cosas y ayudarnos mutuamente”, manifestó.

Pago de Impuestos

Por otra parte, Rodríguez manifestó que se han reducido salarios para poder seguir pagando los servicios fundamentales de la comuna que no paran.

“Estamos tratando de seguir manteniendo los servicios (…) Así como también estamos implementando ciertos incentivos para aquellos contribuyentes que están atrasado en sus impuestos, en cuanto a las exoneraciones de multas y recargos, facilidades de planes de pago, estamos viendo descuentos importantes a través de pago con tarjetas de créditos en diferentes bancos; estamos habilitando un sistema innovador de auto caja, es una especie como suceden las farmacias o en los locales gastronómicos que uno va hacer su pedido y retira la siguiente caja (…); así como también estamos haciendo una especie de cobro delibery porque hay mucha gente que por miedo a la situación, o por no saber qué está sucediendo no quieren salir de sus casas, y bueno nosotros estamos haciendo una especie de cobro delibery, enviamos a las personas y otorgamos ciertas facilidades a los contribuyentes. Tratamos de retribuir todo eso con trabajo y demostrando que el contribuyente no está abonando sus impuestos para que vaya a parar a gastos superfluos”, explicó el intendente.

Sobre el caso de las cajas paralelas

Sobre la investigación de las supuestas cajas paralelas en la Municipalidad, ‘Nenecho’ manifestó que todos los detalles que han encontrado han remitido a la Fiscalía. Además, dijo que están con las puestas abiertas para aclarar cualquier duda.