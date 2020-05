Zona Franca Todo el día

El periodista Anibal Emery , quien hizo un seguimiento detallado del caso Chilavert en Radio Ñandutí relató la versión del comunicador Édgar Chilavert, quien fue declarado inocente por un supuesto caso de abuso sexual. El comunicador aseguró que continúa recibiendo amenazas por ende al trasladarse hasta Concepción lo hizo con chaleco antibalas. «Todo lo que me pase a partir de hoy es culpa de la familia Urbieta»,

Chilavert expresó que se trató de una asociación criminal que se encargó de montar su acusación. Además, el mismo apuntó directamente que se trató de un montaje financiado por el intendente de Concepción, Alejandro «Tati» Urbieta.

«Este asaltante estuvo en mi pabellón y cuando se estaba haciendo una cena en la celda de un amigo entró raudamente en la habitación y me dice que me conoce y que el primer día ya me tenía que matar. Cuando se iba abalanzar sobre mí un Policía, Gustavo Florentín, se le tira encima y le aparta de mí. Su nombre es Richard Martínez, es un peligroso asaltante», según narró Chilavert en contacto con la 1020 AM.

Los magistrados del Tribunal de Sentencia decidieron absolver a Édgar Chilavert ya que llegaron a la conclusión de que no existen pruebas como para hallarlo culpable.