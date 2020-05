Zona Franca Todo el día

La fiscala María Irene Álvarez, quien encabeza la investigación del caso de la pequeña Juliette, manifestó que la hipótesis de que a la niña la hayan entregado a otras personas, no se descarta. Mencionó que durante la línea investigativa han surgido varias hipótesis gracias a los datos recabados y aportados por las personas. Además, dijo que sobre esas hipótesis están trabajando los investigadores. Agregó que la revisión del pozo forma parte del rastrillaje y fue con el objeto de descartar que la niña haya caído en el mismo.

La agente fiscal al ser consultada de dónde surgió la hipótesis de que la niña haya sido entregada a otra persona, manifestó que “es resultante de datos que se van recolectando, recuerden que nosotros estamos solicitando desde el inicio la colaboración de la comunidad, de la ciudadanía y hay personas que se acercan, que cuidan sus datos personales, y se corrobora la información que nos provee”.

Sobre la revisión de un pozo este miércoles en el marco de la investigación explicó que se viene realizando varios rastrillajes. “El sábado estuvimos canes y con un equipo de la Armada y de la Policía Nacional en un sector donde se marcaron ciertos lugares, que por una cuestión de una investigación no vamos a estar publicando, y uno de ellos era este pozo que se observó, pero hoy lo que se hizo fue llevar el personal técnico para hacer este trabajo minucioso de descartar la posibilidad de que la niña haya caído al pozo. No quiero decir eso ocurrió, pero quiero que me entiendan también que nosotros tenemos que buscar todas las posibilidades a medida que vamos avanzando a la investigación”, explicó la agente del Ministerio Público.

