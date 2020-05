Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

Even Lezcano, una compatriota que debía de retornar al país desde España el 27 de marzo, se encuentra guardando la cuarentena sanitaria correspondiente en el cuartel de aviación en la zona de Ñu Guazú con otros 38 paraguayos incluyendo niños. Lezcano explicó que no disponen del distanciamiento social correspondiente por ende afirmó que dan por ‘hecho’ que podrían ser contagiados en el hipotético caso que alguno de los presentes de positivo al coronavirus.

¿Tienen posibilidad de contagiarse por qué no hay distanciamiento?

“Es categórico, ya tomamos eso como un hecho directamente, como posibilidad ya no porque estamos aquí hace más de diez de días, entonces si alguien se infectó obviamente ya estamos todos aquí en el mismo grupo (…) Desde ayer nos trajeron un termómetro y nos dejaron aquí, nos tomamos la temperatura y lo anotamos en una lista, es un termómetro para todo el mundo. Se desinfecta el termómetro digital y es para 39 personas. No nos traen mascarillas”, manifestó.

“Tenemos tipo bloques, hay unos bloques donde están alrededor de 15. Hay una habitación con 6 mujeres y en otro cuarto, están 13. Todos comemos juntos, nos sentamos en la misma mesa, usamos la misma cuchara para servirnos, no hay nada individual a la hora de la comida. Tenemos un horario y ahí todos salen a hacer ejercicio y salen a caminar, el espacio es reducido y entonces si o si nos cruzamos todos, es imposible no cruzarnos. No hay ningún distanciamiento, lo bueno es que ninguno presenta síntomas pero estaba viendo otros albergues donde tampoco presentaban síntomas ni fiebre y salieron positivos. Esa es mi preocupación”, explicó.