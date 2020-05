Boletín Central Todo el día

El periodista de Concepción, Édgar Américo Chilavert manifestó que no es fácil pasar 18 meses en tres diferentes prisiones, cinco fiscales en contra y tres atentados. Por otra parte dijo que le responsabiliza a los Urbieta todo lo que le suceso. Agregó que seguirá haciendo su trabajo e investigando la corrupción.

“18 meses no es fácil olvidar, ojalá que se descubra un chip que me permita olvidar todo lo que pase en tres diferentes penitenciarías con cinco fiscales en contra, tres atentados, por renunciar a la clase política corrupta, los clanes que se tienen a nivel país, bueno nosotros no nos salvamos de ese clan Urbieta, Pavón, Bajac, López”, manifestó el periodista.

“Le responsabilizo a partir de ahora al diputado Luis Urbieta, al intendente municipal Taty Urbieta y al padre Hugo Urbieta, de todo lo que me pase en esta segunda etapa de mi vida que voy a seguir haciendo radio y vamos a seguir investigando las diferentes instituciones”, expresó Chilavert.

El comunicador Édgar Chilavert fue acusado de abusar de un menor de edad, sin embargo fue declarado inocente.

