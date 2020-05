Mirando Lejos Todo el día

Even Lezcano, una compatriota que se encuentra guardando la cuarentena sanitaria establecida en el cuartel de aviación en la zona de Ñu Guazú comentó que una mujer dio positivo al test de covid-19. Añadió que en el lugar se encuentran resguardados niños y una embarazada con un cuadro de base.

Refirió que el martes se les practicó el test de coronavirus, y esta mañana le llamaron por teléfono a la encargada del área y le dijeron que se comunique con una persona para avisarle que dio positivo a la prueba. “Olvídate, aquí no hay médicos ni nada”.

“Acá hay una joven embarazada, tiene un problema de base, esta maltratada en el sentido de medicamentos y tiene cuatro meses de embarazo. Lo único que nosotros exigimos que la gente del Ministerio que están ahí que se levanten, que vengan y que nos atiendan, no pedimos más. Tenemos un solo termómetro para 39 personas”, indicó.

Acotó que la joven embarazada y la mujer que dio positivo al test compartían la misma habitación y con la distancia de un metro aproximadamente entre las camas. Señaló que entre los 39 connacionales en el albergue se encuentran niños.

“Nosotros al noveno día de habernos hecho la prueba, de los 38, 1 salió positivo, la señora es la más activa de todos los que están acá. A mí lo que me parece extraño, en el noveno día ella sola dio positivo cuando todo el resto estamos alrededor de ella. Exigimos que nos hagan las pruebas, no pueden dejarnos así tantos días y sin hacernos otra vez las pruebas. En once días solo recibimos tapabocas tres veces. Ella tenía contacto con todos, con los niños también. El avión compartimos todos juntos, llegamos al aeropuerto, no había ningún médico que nos reciba y mucho menos hacernos las pruebas”, manifestó.