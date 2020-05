Franja Roja Todo el día

Guido O'Higgins funcionario despedido de la municipalidad de Lambaré, denunció que presuntamente despidieron a unos 250 trabajadores de la institución por supuesta falta de presupuesto. Sin embargo, aseguró la incorporación de nuevos funcionarios.

«Nosotros conformamos un sindicato y se les despidió a todos los directivos y a los agremiados, ya que no podemos manifestarnos en la vía pública tomamos la decisión de tomar estas medidas de protestas. No somos a fines del equipo político que asumió a la Municipalidad. Supe siempre que con cada cambio de Gobierno trae cambios pero este fue un cambio drástico, barrió con todo el funcionario incluso con funcionarios nombrados y que ya tienen estabilidad laboral. Eso lo que reclamamos. Nos llama la atención que el intendente dice que no tiene presupuesto pero contrato a gente nueva», indicó.